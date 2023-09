Autovelox di Cadoneghe, il medico taglia la tessera politica per protesta contro il sindaco

«Visto anche l'assordante silenzio delle autorità mi vedo costretta ad abbandonare la Lega dopo dieci anni di militanza, e lo faccio con un gesto simbolico ma significativo come il taglio della mia tessera da militante»: si conclude con una decisa sforbiciata il video diffuso da Antonella Bordin, medico di base di Trebaseleghe residente a Padova, che critica aspramente il sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro riguardo alla vicenda degli autovelox.

Taglio

Nel video la dottoressa Bordin spiega: «Sono militante della Lega da circa dieci anni, e ho fatto questa scelta perché condividevo gli ideali di questo partito: dall'evento del velox di Cadoneghe, di cui la maggior parte della responsabilità è del primo cittadino, ho cercato di interloquire con lo stesso e cercare delle risposte anche dai rappresentanti del territorio della Lega fino ad arrivare a Matteo Salvini, ma ad oggi non ho avuto alcuna risposta. Le multe hanno devastato migliaia di cittadini a livello economico, psicologico e fisico: non posso condividere l'appartenenza allo stesso partito del sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro, perché sono diametralmente opposta al suo modo di agire. Visto anche l'assordante silenzio delle autorità mi vedo costretta ad abbandonare la Lega dopo dieci anni di militanza, e lo faccio con un gesto simbolico ma significativo come il taglio della mia tessera da militante».