«I produttori di mele della Bassa stanno lavorando in perdita»: l'allarme di Cia Padova

I produttori di mele della Bassa Padovana stanno lavorando in perdita: l’allarme viene lanciato da Cia Padova proprio nel periodo clou della raccolta.

Mele

I costi (tra trattamenti, potature, concimi e raccolta stessa) sono quasi i medesimi dei guadagni, ovvero circa 25 centesimi al kg. Tuttavia, sugli scaffali dei supermercati si trovano dai 2,5 euro al kg in su. «Lungo la filiera - sottolinea il presidente di Cia Padova, Luca Trivellato - si registrano delle speculazioni difficili da intercettare. I prezzi finali stanno risentendo di un’inflazione galoppante, a svantaggio dei consumatori e dei consumi, mentre agli agricoltori viene riconosciuto sempre meno: i loro margini di guadagno sono oramai risicatissimi. Anzi, in alcuni casi i produttori stanno lavorando con la prospettiva di non realizzare nulla». Nel Padovano, soprattutto nell’area della Bassa, la produzione delle mele si estende su una superficie di 388 ettari, per un fatturato complessivo annuo di circa 5 milioni di euro. Cia Padova precisa che nel 2022, in particolare, non c’è un prezzo garantito per i produttori di mele: «Vengono invitati a conferire le loro primizie. Il problema è che talvolta non sanno nemmeno quanto saranno pagati. In pratica, non hanno nessun potere contrattuale. E per di più alcuni imprenditori agricoli non riescono a piazzare le mele come una volta, che rischiano così di finire in purea, buona solo per le agroindustrie, e pagata, se va bene, 20 centesimi al kg. Quanto sta accadendo - continua il presidente Trivellato - è un segnale del dramma che sta investendo l’intero settore agroalimentare. Motivo per cui chiediamo alle Istituzioni un intervento finalizzato allo stop a qualsiasi tipo di speculazione sulle nostre tipicità: l’aumento dei prezzi dell’energia non può giustificare un incremento sproporzionato del prezzo finale del prodotto, cui alla lunga potrebbe addirittura conseguire una rinuncia delle stesse eccellenze da parte dei cittadini. Storicamente, tra i primi prodotti cui le famiglie potrebbero fare a meno troviamo proprio l’ortofrutta, che non viene considerata un bene strettamente necessario».

Pratiche commerciali sleali

In questo quadro complicato, chiarisce Cia, le Istituzioni sono chiamate a far rispettare quanto previsto dal Decreto legislativo 198 del 2021 sulle pratiche commerciali sleali. All’articolo 5 viene espressamente vietata “l’imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione”. Non solo. Cia ha inoltrato al Governo una serie di proposte da inserire nel prossimo Decreto legge “Aiuti ter”: la previsione del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio agricolo; la sospensione delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie; un adeguato rifinanziamento del Fondo di Solidarietà Nazionale alla luce della crisi idrica dei mesi scorsi; infine, l’inclusione del settore agricolo tra i beneficiari del credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica destinata alle imprese energivore.