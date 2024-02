Laurea Giulia Cecchettin, Meneghesso: «Oggi celebriamo la vita»

Questo il testo del discorso di Gaudenzio Meneghesso, direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione:

«Gentile Ministra, Magnifica Rettrice, Colleghe e Colleghi, Studentesse e Studenti, Cari familiari di Giulia Ospiti qui intervenuti, sono emozionato e onorato di poter parlare a questa celebrazione, non solo come Direttore del Dipartimento che avrebbe laureato, e che oggi laurea, Giulia Cecchettin, ma anche come suo professore. Lo scorso settembre Giulia ha infatti brillantemente superato l’esame di Fondamenti di elettronica, e ho potuto incontrarla e rendermi conto di quanto fosse certamente una brava allieva, ma soprattutto una ragazza con tanta voglia di raggiungere gli obiettivi che si era prefissata. Per questo Giulia meritava pienamente di stringere la mano al presidente di commissione che le conferiva la laurea, meritava di poter godere appieno di quel momento, così importante della sua vita. Non posso che accodarmi alle parole della Magnifica Rettrice e a tutte quelle che sono state pronunciate e scritte in questi mesi per affermare che quello che è accaduto è una tragedia, e questo mi tocca molto da vicino, essendo papà di due figlie che hanno più o meno la stessa età di Giulia. E veramente non ci sono parole per commentare una vita che viene spezzata. E anche se Giulia non fosse stata un’allieva brillante, se anche fosse stata meno brava di quel che ha dimostrato di essere, se anche non fosse stata così giovane e volenterosa, Giulia meritava di poter vivere appieno la vita a modo suo: la vita non è un premio che si deve conquistare. Il nostro Dipartimento è storicamente popolato da studentesse e studenti che si danno da fare per imparare l’ingegneria dell’informazione. Entrano ragazze e ragazzi e ne escono donne e uomini. Qualcosa è evidentemente andato storto. Abbiamo toccato con orrore a cosa può portare il disagio che coglie un giovane uomo, un nostro studente che frequentava le nostre aule. E come professore di tanti di loro, come padre, come uomo mi riprometto di fare qualcosa per poter, nel piccolo della realtà universitaria che rappresento, essere un appoggio quando dovessero trovarsi in difficoltà, e così sono certo che anche le mie colleghe e miei colleghi faranno altrettanto. Dobbiamo tenere uno sguardo empatico sulle figlie, sulle ragazze e sulle donne della nostra società, e nello stesso tempo, posare lo stesso sguardo e aprirci all’ascolto verso i ragazzi e cercare di capire quando stanno attraversando momenti e situazioni difficili. E tutti noi sappiamo che non basteranno i gesti simbolici, ma sappiamo quanto questi siano impregnati di valore. Partiamo da qui, quindi: dal conferire a Giulia Cecchettin il titolo che le sarebbe spettato. Non è un risarcimento: era già suo. Sono orgoglioso di dire che il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ha dato voce a un desiderio collettivo: la laurea che oggi proclamiamo viene da una delibera approvata all’unanimità dal nostro Consiglio di Dipartimento. Abbiamo deciso poi di intitolare a Giulia Cecchettin l’aula studio JE del nostro dipartimento, in modo che gli studenti e docenti di oggi e di domani possano non dimenticare mai questo drammatico evento, perché come diceva Cicerone: “La memoria è tesoro e custode di tutte le cose”. Ricordare è imperativo. E imperativo è anche fare. Cosa faremo? Abbiamo deciso di approfondire il tema delle discriminazioni: abbiamo aperto il 2024 al DEI con un workshop intitolato “Dai fiocchi rosa ai femminicidi: questioni di genere” e ne abbiamo già in programma altri. L’Ateneo ha inoltre reso disponibile per tutta la comunità universitaria il corso online "Equità e inclusione”. Questioni di genere, omotransfobia, razzismo e discriminazione". Stiamo infine stanziando delle borse di studio e dei premi di Laurea intitolati a Giulia Cecchettin, in collaborazione con associazioni del territorio (e iniziative simili si stanno attivando in tutta Italia) Tutto questo non basterà. Allora faremo dell’altro, insieme a tutte le altre istituzioni e alla comunità civile. Un pensiero va oggi a tutte le ragazze e le donne cui la vita non aveva messo davanti una celebrazione di laurea e che sono state uccise per mano della scelleratezza e della crudeltà. Oggi celebriamo anche tutte loro. Oggi, con la consegna della laurea alla dottoressa Giulia Cecchettin celebriamo la vita».