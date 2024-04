Montà avrà finalmente un suo mercato: «Chiesto fortemente dai residenti»

Al via un nuovo mercato agricolo, grazie alla stretta collaborazione tra Cia Padova e l’Amministrazione Comunale: il nuovo mercato nel quale è possibile trovare, carne e insaccati, pane e prodotti da forno, ortofrutta BIO e convenzionale, compresi preparati cotti sottovuoto, vino e formaggi si svolge ogni sabato dalle 8 alle 12, in piazza don Domenico Borriero, a Montà. Il primo appuntamento, d’esordio e di messa punto dei dettagli organizzativi con 7 banchi (tra i quali accanto agli agricoltori, c’è anche il banco di un ambulante con il pesce) si è svolto sabato 31 marzo, mentre sabato 13 è prevista una grande inaugurazione alla quale sono invitati tutti gli abitanti del Quartiere .

Cia

Un comparto, quello dei mercati agricoli, che sta continuando a crescere, come spiega il presidente di Cia Padova, Luca Trivellato: «Durante la pandemia vi è stata una riscoperta della vendita diretta, con un aumento della domanda di oltre il 10%. Sempre più famiglie si sono avvicinate proprio ai mercati agricoli, dove è possibile acquistare prodotti freschi, di stagione e genuini. La filiera dal campo alla tavola permette di saltare diversi passaggi per arrivare direttamente al consumatore finale. Questi, peraltro, negli ultimi anni è diventato particolarmente attento alla qualità e i nostri imprenditori agricoli sono in grado di garantire il massimo in tal senso. Ed è pure un modo per valorizzare i prodotti”. Non solo perché i mercati agricoli contribuiscono a rafforzare il legame fra il mondo dell’agricoltura e il tessuto sociale. “Siamo certi che il nuovo spazio, a Montà, sarà frequentato anche dai cittadini dei vicini quartieri- conclude il presidente Trivellato – e vediamo con favore queste iniziative perché contribuiscono sia al ciclo virtuoso dell’economia locale che al reddito dignitoso per gli agricoltori».

Bressa

L’assessore alle attività produttive Antonio Bressa sottolinea: «Il mercato è stato avviato, intanto in fase sperimentale, su richiesta della Consulta di Quartiere 6B , ma la risposta dei cittadini, già nella prima giornata di avvio lascia intendere che questa presenza possa restare a lungo e offrire un punto di acquisto di prodotti agro-alimentari di prima qualità che rappresenta anche un nuovo luogo di aggregazione per il quartiere. In questi anni stiamo stimolando la nascita di queste particolari forme di vendita lì dove ci sono quartieri che richiedono maggiori servizi di vicinato e sono assenti altri mercati rionali, così da dare un’opportunità di lavoro ai produttori agricoli del nostro territorio e realizzare sempre più nei fatti quella città dei 15 minuti che fa della prossimità un valore essenziale di qualità della vita e sostenibilità. Appuntamento per tutti ogni sabato e naturalmente alla festa di inaugurazione del 13 aprile prossimo».