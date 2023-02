Mercato auto, Padova rimane sotto la media nazionale ma risale la china: +8,41% e

«Finalmente». Si lascia andare ad un commento soddisfatto Massimo Ghiraldo, presidente dei concessionari auto dell’Ascom Confcommercio di Padova, di fronte ai dati sulle immatricolazioni del primo mese del nuovo anno, dati che, per l’appunto “finalmente”, sono positivi a tutti i livelli: nazionale, regionale e provinciale.

I numeri

«Siamo ancora sotto al dato nazionale – prosegue Ghiraldo – che registra un robusto +19%, ma in compenso Padova, con le sue 1.907 immatricolazioni di gennaio ’23 contro le 1.759 di gennaio ’22 che significano un +8,41% va un po’ meglio del Veneto che si attesta al +6,52%.Il mercato – spiega il presidente dei concessionari dell’Ascom Confcommercio - resterà infatti condizionato da prospettive economiche negative e, ancora, dalla carenza di prodotto almeno nella prima parte dell’anno. E’ pur vero che, visto l’andamento depresso registrato nel primo semestre 2022, dovremmo comunque registrare dati positivi nella prima metà del 2023 per poi attestarci su una sostanziale stabilità».

Le previsioni

Ovviamente le previsioni sembrano confermare una lenta crescita dei veicoli elettrici e ibridi plug-in, crescita che potrebbe subire un’accelerazione nel momento in cui si arriverà alla pubblicazione dei decreti del Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica, che stanziano 713 milioni di euro per l’installazione, entro i prossimi tre anni, di 13.755 infrastrutture di ricarica elettrica da 90 kW nei centri urbani italiani e di almeno altre 7.500 ricariche super veloci (175 kW) nelle superstrade. Inclusione tra i beneficiari di tutte le persone giuridiche senza alcuna esclusione e con bonus interi anziché dimezzati, eliminazione delle soglie del price cap per le auto elettriche o, al massimo, con previsione di una soglia unica a 50 mila euro e allungamento dei termini per il completamento delle prenotazioni ecobonus da 180 a 360 giorni, le altre priorità per innervare il mercato. «Fermo restando – conclude Ghiraldo – che solo una spinta per accelerare l’iter dei recenti decreti sul finanziamento per l’acquisto e l’installazione di colonnine di ricarica da parte di privati e condomini può determinare quel salto di qualità che, attualmente, è condizionato anche dai tempi di attuazione molto lunghi».

I marchi

Se poi guardiamo ai capitoli “maggiori numeri assoluti” e “curiosità” notiamo che, tra quelli che hanno immatricolato più di 100 vetture nel mese, Fiat con 269 immatricolazioni (+22,83 la percentuale di gennaio 2023 su gennaio 2022) è il marchio più gettonato, seguito da Toyota (161 pari al +1,90%), Volkswagen (138 e +1,47%), Mercedes (108, +50%) e Dacia (101, +5,21%). Le performance migliori, seppur con numeri bassi e quindi da annoverare fra le “curiosità”, riguardano invece Tesla che passando da 1 vettura a 9 sale dell’800%; seguita da Alfa Romeo (da 7 a 29 e quindi con un guadagno del 314,29%); poi Maserati (+ 250% visto che passa da 2 a 7 auto); e ancora Land Rover (+185,71% con 20 auto al posto delle 7 di un anno fa); quindi Mazda (129,41% con uno stock che passa da 17 a 39) ed infine DS che con 13 vetture contro le 6 registra un +116,67%.