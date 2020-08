Mercati di Campagna Amica: ad agosto cibo fresco e genuino che fa bene alla salute e all’ambiente

Per tutto il mese di agosto gli agricoltori padovani impegnati nella vendita diretta saranno presenti nel mercati di Campagna Amica – Coldiretti Padova in tutta la provincia di Padova, per offrire l’opportunità ai consumatori torinesi di portare in tavola prodotti legati al territorio, di stagione, a chilometri zero e made in Padova, come ormai i cittadini sono abituati a trovare da danni. Sui banchi, sotto i gazebo gialli, ortaggi e frutta di stagione, firmata direttamente dagli agricoltori. Frutta e verdura rigorosamente a chilometri zero, tra cui pesche, pere, albicocche, meloni, angurie, zucchine, patate, insalate e molto altro ancora.

Dove provare i prodotti

A completare l’offerta di cibo da portare direttamente in tavola: formaggi vaccini, formaggi di capra, tagli di carne bovina, carne di pollo e coniglio, pasta fresca, pane e dolci della tradizione, farine, miele, piante e fiori, vini Doc, oltre a decine di trasformati. Ecco dove trovare, in agosto, i mercati di Campagna Amica, con cibo fresco e genuino che fa bene alla salute e all’ambiente, ottimi prodotti di stagione rigorosamente in filiera corta, secondo le regole che i produttori di Coldiretti Padova si sono dati per garantire il massimo della qualità e tutte le garanzie sull’origine dei prodotti.

La sicurezza

Garantite ovviamente tutte le misure di sicurezza anti contagio, dalla regolazione di ingresso e uscite, all’uso dei guanti, gel e dispositivi di protezione, oltre a tutte le precauzioni messe in atto dagli agricoltori. Gli unici giorni in cui i mercati non saranno aperti sono i festivi, quindi il 15 agosto e le domeniche.

Aperture di agosto

Le aperture di agosto: venerdì mattina Bresseo di Teolo, sabato mattina Selvazzano di Tencarola, Vigonza, martedì mattina Montegrotto Terme, martedì pomeriggio Padova quartiere Forcellini, mercoledì mattina Villafranca Padovana, mercoledì pomeriggio Padova zona Mandria (via Romana Aponense) e Rubano piazza Repubblica, giovedì pomeriggio Cittadella e Noventa Padovana. Il Mercato Coperto di Padova, in via Vicenza 23, è aperto sabato 8, 22 e 29 agosto al mattino e mercoledì 26 al pomeriggio.

https://www.facebook.com/campagnamicapadova

