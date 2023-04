Mercato di Campagna Amica a Cittadella, rinnovata la convenzione con il Comune

Rinnovata la convenzione per il mercato di Campagna Amica di Cittadella, dal 2010 un appuntamento fisso, ogni giovedì mattina in piazza Pierobon, con l’agricoltura di qualità, l’origine e la tipicità dei prodotti del territorio: Coldiretti Padova tramite l’Agrimercato delle Terre del Santo, che raccoglie gli agricoltori impegnati nella vendita diretta, e l’amministrazione comunale di Cittadella hanno firmato il rinnovo dell’accordo che regola lo svolgimento del mercato contadino settimanale, al quale partecipano oltre venti produttori agricoli del territorio.

Campagna Amica

«Ringraziamo il sindaco Luca Pierobon e tutta l’amministrazione comunale - afferma Giovanni Dal Toso, presidente dell’Agrimercato delle Terre del Santo - per la fiducia e la collaborazione. Da tredici anni portiamo a Cittadella il meglio della nostra agricoltura, tipicità del territorio fresche e di stagione, vendute direttamente dai nostri agricoltori, ormai un volto amico per i cittadini che ogni giovedì frequentano il mercato. I mercati contadini, oltre a permettere agli agricoltori di integrare il loro reddito con la vendita diretta, sono anche una preziosa occasione per conoscere la bontà e la qualità dell’agricoltura di casa nostra. I consumatori apprezzano queste iniziative così come la possibilità di instaurare un rapporto diretto con gli agricoltori. Inoltre c’è spazio per la solidarietà con la consegna, al termine dell’orario del mercato, dei prodotti freschi rimasti invenduti alla Caritas di Cittadella, in aiuto alle famiglie in difficoltà».

Mercati

A Padova e provincia Coldiretti conta una rete di dodici mercati di Campagna Amica, presenti ogni settimana sul territorio e frequentati da migliaia di clienti. L’Italia è un Paese all’avanguardia grazie alla rete dei mercati di Campagna Amica che oggi conta più di mille mercati di vendita diretta dei quali 50 coperti nei principali centri urbani e genera un fatturato di circa 4 miliardi l’anno. È la principale rete di vendita diretta sotto lo stesso marchio che ospita più di 10.000 aziende molte delle quali familiari. Questi imprenditori, custodi di biodiversità, spesso attenti al sociale, ospitando in azienda soggetti fragili, pronti all’accoglienza negli agriturismi e a insegnare ai bambini nelle fattorie didattiche, sono l’anima dell’agricoltura italiana. Tutto questo è frutto della normativa italiana, voluta proprio a Coldiretti, in vigore dal 2001 che premia la multifunzionalità dell’agricoltura.

Cibo sintetico? No grazie

Proprio nei mercati agricoli Coldiretti Padova trova una convinta adesione alle iniziative contro il cibo sintetico, di cui si parla molto in queste settimane. I cittadini si sono già espressi nettamente contro l’avanzata del cibo artificiale: da un recente sondaggio del Censis l’84% degli italiani dice no alla carne in provetta e agli altri alimenti creati in laboratorio. Inoltre proprio Coldiretti in queste settimane ha raccolto in tutta Italia ben 500 mila firme e l’adesione delle istituzioni attraverso delibere e ordini del giorno. Solo nella nostra provincia i Comuni che hanno approvato il documento di Coldiretti contro il cibo sintetico sono circa un terzo e nelle prossime settimane se ne aggiungeranno altri. Il disegno di legge che vieta la produzione, la commercializzazione e l’uso di cibo artificiale in Italia non ferma la ricerca in questo campo ma applica il principio di massima precauzione per la salute dei cittadini. Coldiretti chiede che si studino gli effetti sulla salute pubblica prima di mettere in commercio alimenti artificiali, come avviene per i farmaci.