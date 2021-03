Limena: domenica a km zero con le proposte al femminile del mercato di Campagna Amica

La mattina del 7 marzo torna l’appuntamento mensile con gli agricoltori di Coldiretti per la spesa a km 0 in tutta sicurezza con tante idee regalo per la Festa della Donna

Una domenica a km zero e “in rosa” a Limena con tante proposte al femminile in occasione della Festa della Donna al mercato di Campagna Amica. Il 7 marzo gli agricoltori di Coldiretti saranno lungo via Del Santo, nell’area nei pressi del Municipio, dalle 8 alle 13, con i prodotti di stagione e le altre proposte del territorio.

Idee regalo

In particolare non mancheranno le idee regalo, a partire dai fiori freschi ma anche selezioni di prodotti del territorio, in occasione dell’8 marzo. E proprio le imprenditrici agricole sono la colonna del mercato di Limena, presenti in numerosi stand. Ormai il mercato di Campagna Amica è un classico l’appuntamento con le tipicità di ogni prima domenica del mese, una consuetudine per i cittadini di Limena, per gli acquisti a km zero direttamente dai produttori, a due passi da casa. Il mercato domenicale di Limena viene proposto su iniziativa del Comune– Assessorato all’agricoltura, di Coldiretti Campagna Amica Padova e della Pro Loco. Una ventina le aziende agricole di Campagna Amica Padova presenti al mercato con i prodotti freschi e di stagione: frutta e verdura del territorio, ma anche formaggi e latticini, miele e insaccati, confetture e farine, lumache, fiori e farine. Ovviamente il mercato a km zero si tiene in tutta sicurezza, nel pieno rispetto delle disposizioni anti contagio e delle misure di prevenzione, con banchi distanziati, spazi delimitati, uso di mascherina e igienizzante, ingresso ed uscita separati e adeguata informazione alla clientela da parte dei tutor di Coldiretti Padova presenti durante lo svolgimento del mercato.