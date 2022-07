Il villaggio del kmzero al grande raduno dei trattori dell'Euganeo

In occasione del più grande raduno di trattori nei pressi dello Stadio Euganeo di Padova, Coldiretti organizza il “villaggio del kmzero” nei giorni 23 e 24 luglio prossimi. Aperto dalle ore 9.00 di mattina fino a tarda sera nello spazio riservato ai produttori per rifocillare cittadini e ospiti dell’evento Italy AgriShow 2022 sarà possibile degustare e fare la spesa con le tipicità locali.

Ai banchi

Al banco della frutta fresca sarà servita la macedonia, con la verdura di stagione anche il pinzimonio, ed ancora snack e spezzafame con gallette di riso e mais, barrette energetiche naturali, anche pane, salumi e formaggi per un panino sano. Saranno gli agricoltori di Campagna Amica a presidiare l’evento garantendo in prima linea il servizio di ristoro e dando la possibilità a tutti i cittadini di fare acquisti. Padova si prepara, dunque, ad accogliere i cavalli a motore in arrivo da ogni parte d’Italia, guidati dalla generazione 4.0 che darà vita nel fine settimana a prove di abilità, gimkane, gare aratura di precisione e altri intrattenimenti. Migliaia di giovani passeranno la notte – rigorosamente in tenda – per sorvegliare da vicino le quattro ruote motrici fedeli compagne di lavoro. Per tutti divertimento assicurato in un’area green di circa 120mila metri quadrati che diventerà il cuore dell’agricoltura moderna ed occasione di scambio di conoscenze.

Giovani

Uno spaccato della gioventù agricola che per qualche ora di svago sospenderà l’attività in campagna. L’età media dei partecipanti è di 30 anni, titolari d’azienda, il 59% è diplomato o laureato in varie discipline non necessariamente in scienze agrarie. Meritevoli di attenzione, con spirito d’intraprendenza e spiccato senso creativo, i neo imprenditori dimostrano di non arrendersi alla crisi energetica, al cambio climatico e alle avversità, anzi sono pronti a cogliere le sfide rispondendo con i valori, la tutela dei diritti e difesa dei consumatori, valorizzando le produzioni tradizionali con la modernità, rendendo il settore primario attrattivo, dinamico, ideale per delineare il proprio futuro.