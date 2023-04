Un malore a Pasqua: ieri il cuore di Luca Zendron si è arreso

Si è sentito male il giorno di Pasqua e non ha più ripreso conoscenza. E' morto ieri, 21 aprile Luca Zendron, 43 anni residente nella frazione di Lissaro a Mestrino con la fidanzata Alessandra. La domenica di Pasqua doveva essere un giorno di festa, ma Luca, grande appassionato di sport, ha accusato un malore improvviso. Per dodici giorni è rimasto ricoverato all'ospedale di Verona Borgo Trento, ma alla fine i medici che fin da subito l'hanno preso in cura non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso.

Chi era

Luca Zendron, che si è sentito male mentre si trovava in compagnia dei genitori, era originario di Ronco all'Adige in provincia di Verona. Recentemente si era trasferito nel padovano a Lissaro. Era uno stimato operaio alla ditta "Officine Villalta" di Gazzo. Lo scomparso lascia due figlie Sofia di 20 anni e Giulia di 15, il papà Loris, la sorella Lara e il fratello Lorenzo. Le esequie sono state fissate per lunedì 24 aprile alle 15 nella parrocchia di Ronco all'Adige (Verona). Saranno in tanti coloro che vorranno salutarlo per l'ultima volta e ricordarlo per le sue indiscusse qualità umane e professionali. Quello che lascia tutti senza parole è che Luca non soffriva di particolari patologie e anche il giorno di Pasqua stava bene. Si stava preparando per il pranzo in famiglia. Ad un tratto si è recato in bagno ed è caduto a terra riverso sul pavimento privo di sensi. Una volta giunto in ospedale i sanitari hanno subito capito che il suo quadro era compromesso. Il giovane papà è stato messo in lista per un trapianto di cuore, ma non c'è stato tempo. Tra le grandi passioni di Luca Zendron vi era appunto il mondo dell'equitazione. Aveva partecipato a numerose gare che l'avevano visto protagonista. Conduceva una vita senza eccessi e questo rende ancora più drammatico ed inspiegabile il tragico epilogo.