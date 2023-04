Meteo, oggi tempo incerto ma a Pasquetta caldo e cielo più sereno

Pasqua annuvolata e Pasquetta accaldata. Sembrano queste le direttive delle previsioni meteo per domani 10 aprile. Oggi i padovani si sono svegliati con la pioggia, ma nel frattempo ha fatto capolino il sole. Domani, per Pasquetta, invece le previsioni dovrebbero essere migliori e ideali per la classica gita fuori porta. A Pasquetta, quindi, non è a rischio il classico pic-nic sui Colli o lungo i fiumi. Perché se non è detto che il cielo sia completamente sereno e terso ovunque è altrettanto vero che le temperature saranno molto più primaverili e almeno non c’è il pericolo piogge. Per cui unico consiglio: preparate pure il pranzo al sacco, ma vestitevi a cipolla.