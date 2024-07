Meteo, sarà una settimana bollente nel Padovano: temperature fino a 38 gradi

Dopo un inizio titubante l'estate è finalmente arrivata. E, come ogni luglio che si rispetti, continuerà a "picchiare": si prospetta una settimana bollente nel Padovano dal punto di vista delle temperature.

Meteo

Basta dare un'occhiata alle previsioni di 3bMeteo per capire come le temperature massime oscilleranno da domani, lunedì 15 luglio, a domenica 21 luglio tra i 35 e i 38 gradi, con l'umidità che a tratti aumenterà la sensazione di calore. Queste, invece, le previsioni sempre di 3bMeteo ma per il Veneto: "Da domenica nuovo deciso rinforzo dell'alta pressione che riporterà condizioni meteo di prevalente stabilità ovunque. Le temperature torneranno di nuovo a crescere tornando su livelli molto elevati e decisamente poco gradevoli nelle aree pianeggianti. Si toccheranno nuovamente punte di 35/37 gradi in particolare tra pianura veneta e friulana entro metà della nuova settimana. Anche le minime resteranno diffusamente al di sopra dei 20 gradi rendendo le notti decisamente poco gradevoli con afa pronunciata specie nei grandi centri urbani ed aree costiere. Qualche disturbo instabile sarà possibile verso le Alpi in particolare Alto-Adige ed aree confinali dove non si esclude qualche temporale. Per uno sblocco della situazione dovremmo attendere diversi giorni: i modelli seppur ancora non pienamente concordi fiutano un modesto cedimento attorno al 22 Luglio ma ancora da confermare".