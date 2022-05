La ricerca e il sapere come via verso la libertà: i discorsi di Metsola e Messa per gli 800 anni del Bo

Europa da un lato, Italia dall'altro. Sono stati discorsi strettamente attinenti all'attualità quelli della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e della ministra dell'Università e Ricerca Maria Cristina Messa giovedì 19 maggio.

Roberta Metsola

«È anche grazie a voi docenti e studenti se oggi siamo quello che siamo – ha detto Metsola – L’Europa non è solo un’espressione geografica ma una comunità di valori. L’Università di Padova, così come gli altri Atenei, è espressione del desiderio incessante di conoscenza per avvicinarsi alla verità. Ottocento anni dopo la fondazione siamo qui per riaffermare quanto l’apprendimento, la ricerca, la libertà di pensiero siano indispensabili per l’esistenza di una società democratica. Il Parlamento Europeo è la voce dei cittadini dell’Unione e si è sempre battuto per promuovere la libertà di pensiero e di parola. Questo è il nostro modo di essere e gli autocrati di tutto il mondo non potranno capire. È ciò che ci rende la stella polare delle democrazie liberali. Le nostre differenze non sono un segno di debolezza, come pensava a torto il presidente Putin. L’anno scorso, prima dell’invasione dell’Ucraina, il Parlamento Europeo ha conferito il premio Sacharov al leader dell’opposizione in Russia Alexei Navalny. Il mondo dopo il 24 febbraio è molto cambiato – ha continuato - La brutale invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha spinto l’Europa a riaffermare la sua ragion d’essere. Conosciamo il sacrificio che l’Ucraina sta compiendo in nome della libertà, il popolo ucraino guarda all’Europa in cerca di sostegno. Siamo a fianco dell’Ucraina. La solidarietà deve continuare a essere una priorità per il futuro. Non possiamo continuare a finanziare le atrocità russe – ha concluso - Non possiamo negare la polarizzazione delle nostre società negli ultimi anni, molte persone si sentono escluse. C’è bisogno di una voce forte in risposte all’insicurezza e ai timori alimentati da una narrativa anti-europea. La via da seguire è l’istruzione, l’educazione può arginare la minaccia netta data dalla divisione tra coloro che credono nei valori europei e chi ne ha paura e cerca conforto in falsi profeti che vendono risposte facili a domande difficili. Dobbiamo difendere quella libertà che pensavamo di poter dare per scontata».

Maria Cristina Messa

«Galileo Galilei disse che “Tutte le verità sono facili da capire una volta che sono state rivelate. Il difficile è scoprirle”. Fare ricerca - ha dichiarato la ministra - significa poter essere liberi, curiosi, significa avere una teoria e mettersi alla prova quotidianamente per dimostrarla. È un processo in continuo divenire, fatto di periodi di stallo e di momenti di accelerazione. La ricerca richiede tempo, un tempo che dobbiamo imparare a rispettare e comprendere, richiede costanza e continuità come ha dimostrato la prima immagine, svelata a livello mondiale la scorsa settimana, del buco nero supermassiccio al centro della nostra galassia, la Via Lattea, dopo anni di lavoro e ricerca. La ricerca è stata rimessa al centro da questo governo ed è al centro delle nostre attività, con una programmazione stabile e crescente negli anni dei fondi, per lo sviluppo futuro del Paese. Le fonti per rimettere al centro la ricerca sono varie, non solo risorse economiche ma anche riforme e soprattutto le persone. Ed è pensando a quest’ultima fonte, le persone, che emerge il ruolo fondamentale, una responsabilità senza pari che hanno le università, anche e soprattutto nel reclutamento. Una parte delle nuove risorse per le università è destinato al reclutamento aggiuntivo di professori, ricercatori e personale tecnico e amministrativo. L’attribuzione di questa quota - ha precisato - avverrà su base premiale, valutando il raggiungimento di obiettivi nell’ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. La qualità del reclutamento sarà un importante parametro nella distribuzione di queste risorse perché elementi grazie al quale potremo rafforzare un rapporto di fiducia con i cittadini, una fiducia nei confronti del mondo della ricerca e dell’università. Quello tra cittadini e mondo scientifico e accademico deve essere un rapporto che, se è costruito in modo virtuoso, non può che rafforzare la democrazia. L’istruzione e la scienza sono vitali per formare una cultura democratica, in quanto consentono all’opinione pubblica di comprendere pienamente le grandi sfide del nostro tempo. Allora, Liberare il futuro significa pensare a un’università più aperta, in grado di recuperare una dimensione ancora più internazionale senza perdere l’attenzione per il territorio, che sappia agevolare la mobilità di studenti, ricercatori e professori fra istituzioni, fra città, fra territori, così che non si parli più di “fuga” o “rientro”, ma di “circolazione di saperi”, di contaminazione di esperienze. Liberare il futuro significa puntare su modelli inclusivi e innovativi. Se avremo successo, saremo capaci di formare generazioni in grado di continuare a creare sviluppo e progresso, secondo i principi della libertà del metodo scientifico e della ricerca, per un futuro più certo per i nostri giovani».