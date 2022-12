Partito stanotte il piano antighiaccio, trattate con il sale 120 chilometri di strade

E’ pronto e già attivo da questa notte il piano antighiaccio: azioni pianificate messe a punto dal settore Lavori Pubblici dell’Amministrazione comunale per far fronte a condizioni meteo avverse. Tra l'11 e il 12 dicembre sono già partiti i mezzi spargisale visto le temperature bassissime della notte e con cui i padovani si sono svegliati stamattina.

Micalizzi

«Controlliamo giornalmente le previsioni meteo per non farci cogliere impreparati dal maltempo – precisa il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Andrea Micalizzi - .Pertanto già questa notte è stato eseguito il trattamento antighiaccio nel percorso sulla grande viabilità che è iniziato alle 20 di ieri sera fino alle 2 di questa mattina. Sono stati trattati 120 chilometri di strade ad alto flusso veicolare – spiega Micalizzi - e da questa sera verranno protetti i luoghi sensibili della città: 27 punti che hanno infiltrazioni, dai sottopassi a tutti i cavalcavia esposti, quali i cavalcavia Montà, Sarpi, Dalmazia, Salboro e altri minori. Domani, invece, verranno distribuiti i sacchi di sale per lo spargimento all'ingresso delle scuole. Il piano antighiaccio realizzato dal Comune – prosegue il vicesindaco - si avvale anche della collaborazione della Protezione Civile che viene puntualmente incaricata della distribuzione gratuita del sale che è a disposizione dei cittadini che ne avessero bisogno. Già da sabato scorso, nel magazzino della Protezione civile in via Tassinari, sono disponibili 10 quintali di sale. Per il loro ritiro, ci si può recare alla sede dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Il nostro obiettivo – conclude – è garantire la sicurezza dei cittadini cercando di contenere al massimo i disagi dovuti al maltempo»