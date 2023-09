Mezzo milione di euro per gli interventi sulle scuole in una sola estate

Ammonta a mezzo milione di euro l’investimento che il Comune di Albignasego ha stanziato per l’esecuzione degli interventi realizzati nel corso di questi mesi estivi presso i plessi scolastici del territorio. L’Amministrazione Comunale si è posta anche quest’anno come obiettivo il sostenere e migliorare gli ambienti scolastici comunali e non solo.

Sindaco e assessore

«Un’estate all’insegna del lavoro quella appena trascorsa” afferma l’assessore Marco Mazzucato “E’ oramai consuetudine che durante i mesi di chiusura delle scuole la nostra attenzione si focalizzi a rinnovare e migliorare le strutture destinate all’educazione scolastica dei ragazzi del territorio, nello specifico sono state completate le opere di tinteggiatura, la sostituzione delle caldaie non performanti e la messa in sicurezza dei solai di diversi ambienti». «E’ confermato anche per questo anno scolastico appena cominciato – aggiunge il sindaco Filippo Giacinti – il sostegno economico alle famiglie riguardo le attività di ristorazione e trasporto in modo da garantire qualità e prezzi dei servizi invariati».

Le risorse

Le risorse comunali messe in campo permettono di coprire ben il 73% dei costi relativi al trasporto scolastico, mentre, per quanto riguarda la ristorazione, al fine di lasciare invariata a 5 euro la tariffa a pasto a carico delle famiglie, l’amministrazione comunale ha voluto aggiungere all’impegno annuale tutto il peso dell’adeguamento dei prezzi all’indice Istat, pari al 5,7%, il che vuol dire che il costo complessivo a pasto attualmente ammonta a 6,45 euro, giungendo così a stanziare una somma pari a 360mila euro. Invariate anche le agevolazioni per le famiglie numerose con tre o più figli per i servizi di trasporto e ristorazione. Per l’anno corrente sarà garantito il consueto sostegno all’attività didattica dell’Istituto Comprensivo: un contributo di 100mila euro per la realizzazione di progetti didattici, che si somma all’abituale collaborazione finalizzata alla gestione di eventuali criticità che dovessero manifestarsi nel corso dell’anno scolastico. «In questo periodo in cui l’inflazione mette a dura prova i bilanci delle famiglie – conclude il sindaco – abbiamo voluto farci carico degli adeguamenti dei costi dei servizi per non farli gravare sulle famiglie stesse. I nostri giovani sono il futuro e chi si occupa della loro formazione ha in mano le chiavi del loro domani, è questo il motivo che ci spinge a impegnarci tanto in questo senso».