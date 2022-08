Micalizzi candidato alle politiche: «La mia priorità è Padova»

L'assessore e vicesindaco Andrea Micalizzi spiega i motivi della sua candidatura alle politiche del 25 settembre: «Ho deciso di accettare la proposta che mi è stata fatta di candidarmi alla Camera di Deputati perché voglio mettermi a servizio anzitutto di Padova. La posizione in lista che mi è stata assegnata infatti non mi da nessuna possibilità di essere eletto, ma a me non interessa il risultato personale, sono le idee che devono passare e sono tante le cose che voglio e che posso ancora fare da vicesindaco. Il mio intento oggi è quello di mettere Padova al centro dell’agenda nazionale e di questa campagna elettorale troppo urlata su temi ideologici e che deve essere più attenta invece alle richieste dei territori. Padova deve assumere un ruolo nazionale di primo piano, ne ha tutte le potenzialità: siamo snodo fondamentale della parte più produttiva del Paese, abbiamo un’università che fa cresce la nostra comunità, i nostri ragazzi e attira giovani da tutto il mondo, siamo patrimonio Unesco e abbiamo nelle padovane e nei padovani la risorsa più grande di impegno civile e sociale».

Paadova

Insomma, rimane la città la priorità: «Padova merita ancora di più e la lunga esperienza amministrativa che sto facendo dal 1999 ad oggi per la mia città mi indica quali sono le cose urgenti e importanti che il nostro Parlamento deve fare oggi, subito, per Padova a partire dal sostegno ai redditi stimolando il nostro particolare tessuto produttivo, ai finanziamenti necessari per contrastare le emergenze ambientali investendo sull’ambiente e sviluppo di infrastrutture sostenibili e funzionali».

Candidatura

Allora perché candidarsi, si chiederanno in tanti. Micalizzi lo spiega così: «Voglio dare inoltre il mio contributo per rafforzare il Partito Democratico e il Centrosinistra: a Padova abbiamo conosciuto la Destra e la Lega populista al governo che dietro slogan sbrigativi e talvolta accattivanti si è caratterizzata poi per scelte sbagliate per la città e un atteggiamento di chiusura verso le persone: non voglio che questo accada a livello nazionale, queste elezioni sono importanti per il futuro di tutti noi e del nostro Paese e per questo voglio dare il mio contributo continuando a lavorare per Padova».