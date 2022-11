Vimm, raccolti oltre 120mila euro per il progetto "Un Microscopio per la ricerca"

Si è conclusa nei giorni scorsi la raccolta fondi per il progetto “Un Microscopio per la ricerca” lanciato nel mese di luglio dal Vimm - Istituto Veneto di Medicina Molecolare e sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula in collaborazione con Fondazione Cesvi.

Microscopio

Il crowdfunding ha permesso di raccogliere oltre 120mila euro destinati all’acquisto di un microscopio confocale Zeiss Lsm 900, un sistema di imaging avanzato che supera gli attuali standard per qualità di immagini e quantità di informazioni generate. Si tratta di uno strumento all’avanguardia, che consente sofisticate analisi di campioni cellulari tridimensionali e viventi: operazioni indispensabili per affrontare le sfide sempre più impegnative che la ricerca biomedica deve fronteggiare. Il microscopio sarà utilizzato dagli oltre 200 ricercatori del Vimm di Padova, e da ricercatori esterni che ogni giorno sono impegnati nella lotta contro i tumori, il diabete, le malattie cardiache e neurodegenerative e il decadimento muscolare. La raccolta fondi è stata possibile su For Funding, piattaforma del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata a promuovere iniziative su tutto il territorio italiano sui temi della sostenibilità ambientale, dell’inclusione sociale e dell’accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. Sottolinea il presidente della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, Francesco Pagano: «Grazie a questa iniziativa possiamo fornire ai nostri ricercatori e alla dotazione presente in laboratorio uno strumento fondamentale, perché alla base di molte operazioni essenziali per qualsiasi tipo di indagine ed esperimento. Un ringraziamento particolare va ai nostri partner e a tutti coloro che hanno contribuito all’iniziativa con una donazione: la consapevolezza dell’importanza del sostegno alla ricerca è fondamentale per un futuro di speranza».