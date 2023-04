Il miele arriva in piazza delle Erbe: appuntamento domenica 16 con il "nettare degli dei"

In un mondo sconvolto dai mutamenti climatici le api rappresentano il vero termometro dell’ecosistema: domenica 16 aprile dalle 9 alle 18, in piazza delle Erbe a Padova, è in programma la prima delle tre giornate dedicate al miele in Veneto, a cura di Apat Apicoltori in Veneto in collaborazione con Cia Padova.

Miele

Saranno presenti oltre dieci stand di apicoltori provenienti da tutta la provincia: proporranno miele di qualità di diverse varietà. Parte del ricavato della manifestazione verrà devoluto a L’isola che c’è, Associazione Hospice Pediatrico di Padova. «Le famiglie - sottolinea Stefano Dal Colle, presidente Apat Apicoltori in Veneto - avranno l’opportunità di conoscere il meraviglioso mondo delle api e del miele. E, nel contempo, di contribuire ad una raccolta fondi ad hoc a favore dell’hospice pediatrico di Padova, acquistando un prodotto d’eccellenza, garantito e certificato». Da sempre, e a maggior ragione nell’attuale contesto storico, le api sono il punto di equilibrio della biodiversità, ovvero della coesistenza di diverse specie animali e vegetali mediante le loro reciproche relazioni. La loro sopravvivenza, dunque, è una questione che riguarda l’intera umanità. «Molti sono i passi in avanti - aggiunge Dal Colle - che, grazie anche a nuovi metodi di allevamento, ci permettono di gestire i nostri alveari. Tuttavia, queste operazioni risultano sempre più difficili. Ormai le api sopravvivono solamente grazie all’attività degli apicoltori; motivo per cui siamo chiamati a portare avanti delle specifiche misure, in sinergia con le Istituzioni e il territorio, finalizzate alla loro salvaguardia».

Api

Stando all’ultimo report sul comparto di Veneto Agricoltura, sono 1.168 gli apicoltori censiti nel padovano, il 16,60% del totale regionale (7.042). Per quanto riguarda gli apiari, in provincia ve ne sono 1.893, il 15,50% del totale veneto (12.176). Peraltro, da quest’anno, e per la prima volta, per gli agricoltori che fanno seminativi (e pure colture arboree), la nuova Pac, Politica agricola comune, prevede un sostegno se questi destinano una parte della superficie a piante mellifere, cioè che vengono visitate dalle api (si tratta dell’eco-schema 5, “Misure specifiche per gli impollinatori”). Il premio annuale, che si aggiunge al sostegno di base, è di 500 euro all’ettaro (250 euro per le colture arboree). «Con questo particolare intervento - precisa il presidente di Cia Padova, Luca Trivellato - l’Unione Europea certifica la strategicità del settore apistico. Non solo. Si sta muovendo attivamente al fine di far ridurre del 50% l’utilizzo dei pesticidi chimici, entro il 2030, negli Stati membri. La tutela delle api si esplica nella salvaguardia dell’agricoltura in ogni sua declinazione». Per l’assessore alle attività produttive del Comune di Padova, Antonio Bressa, quella di domenica «è un’iniziativa che richiamerà tanta gente in piazza. Ancora una volta porteremo in centro storico prodotti di elevata qualità. Giusto che il lavoro degli imprenditori agricoli venga mostrato al grande pubblico. Diventa anche un’occasione per stare insieme, all’insegna della solidarietà».