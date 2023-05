Migliaia di devoti dello Sri Lanka rendono omaggio a Sant'Antonio

Anche quest'anno sono decine di migliaia gli immigrati dello Sri Lanka che si sono recati alla tomba di sant’Antonio. Un appuntamento che si ripete ogni 1 maggio. Il Santo è molto venerato nel loro paese. Verso mezzogiorno la funzione, molto partecipata. A celebrare la messa, in una basilica assolutamente gremita, monsignor Neville Joe Perera. La celebrazione, in lingua cingalese e tamil, è stata trasmessa in diretta streaming web sul sito www.santantonio.org e via satellite sui media srilankesi. Fin da quando è stato istituito, quello del1 maggio è un appuntamento molto sentito e straordinariamente partecipato, che porta a Padova il calore e la tradizione della devozione di questo popolo asiatico.