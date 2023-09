Migranti, Giordani: «Serve accogliere con umanità e non a 5 euro all'ora per raccogliere i pomodori»

«Tutti sanno come la penso. Bisogna accoglierli innanzitutto per umanità. Per me il concetto di hub non esiste, serve l'accoglienza diffusa. Però devevavere un senso, dev'essere fatta pensando innanzitutto alla dignità di queste persone, che spesso vengono trattate come pacchi o considerati tali. So che molti imprenditori bussano alle porte per chiedere manovalanza e questo è un bene, perché vuol dire che possiamo anche farli lavorare. Però, anche qui, non a raccogliere i pomodori sotto 40 gradi per 5 euro all'ora. La dignità al primo posto». Il sindaco Sergio Giordani torna sulla questione migranti. Nei prossimi giorno i 60 presenti a Padova dovrebbero essere trasferiti all'aeroporto Allegri.

Il trasloco all'aeroporto

Sarebbe un centro di accoglienza temporaneo, strutturato e organizzato esattamente come le palestre nelle scorse settimane, prima di trovare una soluzione definitiva.«Siamo tutti in attesa di sapere quante persone arriveranno da Lampedusa, dove c'è una situazione assurda - ha spiegato il primo cittadino - .In questi giorni stiamo assistendo a a tanti sbarchi e noi dobbiamo dare una risposta. Ognuno deve fare la sua parte ed io non mi metto di traverso a nessun governo, che sia di centrodestra o di centrosinistra. A me interessa collaborare per l'interesse collettivo». Compresa Padova con l’Allegri: «Non ci saranno più di 60 o 70 persone - conferma Giordani - .Non conosco bene i luoghi, perché se ne sta occupando la Prefettura, ma non sarà nell'area che usavano i vigili del fuoco».