Il Milan è campione d'Italia e anche Padova si tinge di rossonero

Anche Padova si è tina di rossonero. Hanno aspettato fino al 90° solo per i nefasti ricordi di Liverpool, ma il Milan si è laurato campione d'Italia già dopo mezz'ora di partita contro il Sassuolo. Il Diavolo è ritornato grande anche tra i padovani, che non scendevano in piazza per festeggiare da ben 11 anni ed hanno quindi sfogato la propria liberazione dopo stagioni di forti delusioni. Dalla città alla provincia lo scudetto cucito al petto è diventata l'occasione per sbandierare in ogni centro e in ogni piazza le bandiere rossonere, per strombazzare una gioia attesa undici anni e per ridare il benvenuto al Milan tra le grandi del calcio italiano. A Padova ovviamente il cuore pulsante della festa è stata Prato della Valle, ma l'attesa rossonera è stato i Fiera, al padiglione 4 della Fiera, dove in occasione della campionaria sono stati allestiti due schermi ad hoc. Tra gli stand e le bancarelle, in duecento si sono radunati per seguire l'ultima partita di campionato. Fino a tarda sera hanno girato poi per la città auto e motorini tinti di rossonero a suon di clacson e trombe. Festa anhe in provincia.