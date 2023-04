"Forestiamo insieme l'Italia": messi a dimora nell'Alta Padovana mille alberi

«Fate come noi, piantate alberi!»: l’entusiasmo e l’allegria dei ragazzi della scuola primaria hanno accompagnato nella mattinata di oggi, martedì 18 aprile, l’unica tappa veneta di “Forestiamo insieme l’Italia”, iniziativa promossa da Coldiretti, Rete Clima e Conad per mettere a dimora migliaia di alberi in tutta Italia.

Mille alberi

A Cittadella è stato piantato un ettaro di bosco in via Dell’Olmo, su due terreni messi a disposizione dall’amministrazione comunale. Mille alberi di specie diverse, tipiche della pianura padana sono stati piantati alla presenza dei bambini della scuola primaria paritaria Sacro Cuore di Cadoneghe, coinvolti nelle iniziative di educazione ambientale promosse da Coldiretti Padova e Donne Impresa di Coldiretti. Gli stessi ragazzi, dopo una sana merenda e una simpatica spiegazione sul mondo degli alberi, hanno contribuito a mettere a dimora le ultime piantine che nei prossimi anni cresceranno e trasformeranno l’area verde a ridosso delle attività produttive in un bosco. Un polmone verde costituito da piante autoctone, che contribuirà alla biodiversità locale in termini di flora e fauna, come ha spiegato Giulia Lorenzon di Rete Clima Italia: «Le mille piante destinate ai due terreni di Cittadella sono carpini, tigli, frassini, virburni, conriole, sanguinelle, ontani e altre varietà, tutte di provenienza italiana e certificate con l’apposito passaporto fitosanitario, che garantisce il controllo, la tracciabilità e l’assenza di malattie la cui diffusione potrebbe causare gravi danni economici ed ambientali».

Coldiretti Padova

«Puntare sulla filiera 100% italiana- ha aggiunto Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova - garantisce alla biodiversità locale di crescere e alle nostre città di avere un alleato in più contro l’inquinamento. Un ringraziamento va all’amministrazione comunale di Cittadella e al sindaco Luca Pierobon per la preziosa collaborazione e per aver messo a disposizione il terreno sul quale abbiamo piantato i mille alberi nella tappa veneta di “Forestiamo insieme l’Italia” che entro l’anno porterà in tutta la penisola alla messa a dimora di 20 mila piante. Abbiamo coinvolto i ragazzi perché siamo convinti che questa iniziativa possa essere un’opportunità di educazione ambientale per le giovani generazioni, sensibili e attente a questi temi. E’ inoltre una possibilità economica per i nostri vivaisti forestali privati. Le piante sono prodotte nei vivai locali perché lo scopo del progetto è anche quello di valorizzare la filiera florovivaistica italiana e i suoi prodotti di assoluta qualità».

Cittadella

«È una iniziativa importante questa piantumazione a ridosso della zona industriale di Cittadella – ha aggiunto il sindaco Luca Pierobon – dove c’è bisogno di verde. Condividerla con i ragazzi della scuola primaria fa capire ai giovani che l’agricoltura e il verde sono fondamentali penso che sia un obiettivo raggiunto in partenza, grazie alla collaborazione con Coldiretti, Rete Clima e Conad. È bello vedere i bambini che piantano questi alberi e passando di qui potranno dire di aver contribuito a riportare il verde a Cittadella, visto che le piante rimarranno almeno per trent’anni».

Conad

«Entro l’anno saranno piantati almeno mille alberi in ciascuna regione - ha concluso Denis Barichello, socio di Conad Commercianti Indipendenti Associati - grazie al prezioso aiuto delle Cooperative, dei Soci e dei clienti, i quali hanno partecipato alla campagna di forestazione nei punti vendita lungo tutto il territorio nazionale attraverso l’acquisto di prodotti a marchio Conad. Ringraziamo inoltre i clienti che hanno partecipato attivamente all’iniziativa presso tutti i punti di vendita Conad locali, contribuendo in maniera concreta a questo progetto. Insieme a Coldiretti e Rete Clima, con il supporto dell’amministrazione comunale abbiamo fatto rete affinché questo bosco possa crescere rigoglioso e portare beneficio a tutta la comunità». Al termine della piantumazione, completata dai ragazzi della primaria di Cadoneghe, il sindaco Luca Pierobon e Diego Galli, assessore alla manutenzione, protezione civile e sport, hanno ribadito il proprio sostegno alla campagna sul cibo naturale promossa da Coldiretti sottoscrivendo la petizione contro il cibo sintetico.