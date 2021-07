Ospedale di Camposampiero, la nuova direttrice è la dottoressa Milvia Marchiori

La dottoressa Milvia Marchiori è la nuova direttrice dell’Ospedale di Camposampiero. Vincitrice di selezione pubblica, è stata nominata con specifica delibera di incarico dal direttore generale dell’Ulss 6 Euganea, Paolo Fortuna.

Dottoressa Milvia Marchiori

Originaria di Crespano del Grappa (Treviso), 59 anni, Marchiori si è laureata in Medicina e Chirurgia quindi specializzata in Igiene e Medicina Preventiva. Nella sua lunga carriera ha lavorato a Mirano e Treviso, ha ricoperto il ruolo di direttore medico negli ospedali dell’Azienda Ulss 5 Ovest Vicentino e diversi incarichi presso la Regione Veneto, dove si è occupata dei controlli sanitari su appropriatezza, liste d’attesa e sicurezza del paziente. Ora proviene dall’ospedale di Santorso (Azienda 7 Pedemontana) di cui, per oltre due anni, è stata direttore. Milvia Marchiori subentra alla dottoressa Martina Busato che la Direzione Strategica dell’Ulss 6 Euganea ringrazia per il lavoro svolto, anche e soprattutto durante l’emergenza pandemica.