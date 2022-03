Mimose a tutte le poliziotte padovane: l'iniziativa di Fsp

In occasione della giornata internazionale per i diritti della donna il sindacato Fsp Polizia di Stato Padova ha donato a tutte le poliziotte e colleghe padovane delle candele con mimosa e nastro rosa in ricordo delle donne che il 25 marzo 1911 persero la vita nel tragico incendio della fabbrica Triangle Shirtwaist Factory a New York.

Mimosa

L'iniziativa coordinata da Federica Garofalo, segretaria provinciale e membro della Commissione provinciale Pari Opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ricorre inoltre in occasione del 62mo anniversario dell'ingresso delle donne in Polizia, un data importante che per le donne che quotidianamente prestano servizio nei vari reparti e uffici di polizia della Provincia. Il dono simbolico di Fsp Padova vuole essere allo stesso tempo un gesto di sensibilizzazione e presa di coscienza della difficoltà che ancora oggi le donne incontrano nel coniugare il lavoro, come quello in divisa, e la gestione della famiglia. Proprio per dare spazio alle esigenze di ogni donna che, spesso passano in secondo piano, Fsp Padova unitamente all'Associazione Provinciale di Padova Lilt - Lega Italiana per la Lotta contro i tumori promuove due giornate di screening gratuito con visite senologiche nella sede del II Reparto Mobile di Padova.