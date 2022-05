Ultima Generazione pronta a protestare contro il ministro Cingolani: «Mercoledì torniamo in strada»

Ultima Generazione tornerà nelle strade di Padova mercoledì 11 maggio in occasione della visita del Ministro della transizione ecologica Domenico Cingolani al Forum sull'Energia e la Sostenibilità di Padova.

Ultima Generazione

Ad annunciarlo sono gli stessi militanti, che aggiungono: «La presenza del Ministro Cingolani, con il quale abbiamo già avuto dialoghi poco proficui che ci sono stati concessi soltanto dopo 11 giorni di sciopero della fame, è per noi un'occasione per ribadire le misure coraggiose che secondo Ultima Generazione il governo dovrebbe mettere in atto ora: interrompere immediatamente la riapertura delle centrali a carbone dismesse e cancellare il progetto di nuove trivellazioni per la ricerca ed estrazione di gas naturale e procedere a un incremento di energia solare ed eolica di almeno 20GW nell’anno corrente e a creare migliaia di nuovi posti di lavoro nell’energia rinnovabile, aiutando gli operai dell'industria fossile a trovare impiego in mansioni più sostenibili».