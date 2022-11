Il Ministro Nordio, linea dura sugli sbarchi. Benciolini: «Troppa ideologia su tema serissimo»

Il neo ministro di grazia e giustizia, Carlo Nordio, si è espresso con parole molto chiare, a margine di un incontro pubblico a Venezia, su quella che è la sua idea di accoglienza. Secondo il ministro le persone soccorse dalle navi delle Ong presenti sul Mediterraneo devono essere portate nello stato di cui batte bandiera l'imbarcazione. E' la posizione di Matteo Salvini e di tutto il centro destra. Stimolata sull'argomento, l'assessora Francesca Benciolini, soprattutto a fronte di quanto sta accadendo in questi giorni attorno alla vicenda della Humanity ha criticato questa visione dell'accoglienza. «Bisogna innanzi tutto approfittare dei tavoli a livello europeo, per la revisione del trattato di Dublino, è chiaro che bisogna riprendere in mano il tema che è delicato e riguarda anche i diritti umani», precisa l'assessora. Chiaro il riferimento al leader della Lega Matteo Salvini, che più volte ha dichiarato di volere anche lui l'abolizione del Trattato, ma che non ha mai partecipato, in veste di eurodeputato, a nessun negoziato.«L'accoglienza diffusa si è già dimostrato che può funzionare, perché permette alle persone di essere inserite nelle varie comunità». Sulla vicenda della Humanity, il blocco nel porto e il divieto di sbarco per alcuni dei presenti sulla nave, raccolti in mezzo al mare, ha così commentato: «Mi pare ci sia bisogno di una maggiore serietà invece che sbandierare questi fatti in modo ideologico». Anche in questo caso, ci pare di poter dire che il riferimento non è del tutto casuale.