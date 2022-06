Fondazione Irpea, il nuovo presidente è Margherita Miotto

Fondazione Irpea ha un nuovo Consiglio di Amministrazione, che si è insediato a seguito delle nomine da parte del Vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla. A poco più di due mesi dalla prematura scomparsa del Prof. Armando Gennaro, la Presidenza viene affidata a Margherita Miotto, già deputato e consigliere regionale, esperta di sanità e sistemi socio-sanitari e relatore della legge 112 "Dopo di Noi".

Consiglio di amministrazione

Siedono con lei in CdA, oltre a Marisa Mantoan con il ruolo di Vice Presidente, i consiglieri Lucio Belloni, insegnante e già nel consiglio di IRPEA dal 2001 al 2018, l’avvocato Paola Ancona e Marco Piccolo, Presidente della Fondazione Finanza Etica e consigliere di Banca Etica. «Il Prof. Gennaro - ha commentato la neo presidente Miotto - resterà un faro per l’attività del Consiglio di Amministrazione, un maestro nella “lettura dei tempi». Ora per Fondazione IRPEA, già impegnata in un percorso di ridefinizione dei propri servizi, si apre una nuova fase che ha l’obiettivo di rendere più esplicita la missione a sostegno alle persone più fragili, con la collaborazione di tutte le competenze professionali che operano nei servizi scolastici, formativi, di accoglienza e nel settore della disabilità, con le famiglie e con il volontariato. «Quattro sono le bussole per orientare l’azione: un lessico aggiornato, per leggere correttamente i mutamenti in atto; la connessione con i profili del cambiamento come la rivoluzione tecnologica e digitale, le crescenti disuguaglianze, la crisi demografica, l’emergenza ambientale; la cultura della cura, nuovo paradigma dopo la pandemia e la comunità come luogo di relazioni generative, aperto ai bisogni dell’altro». Tra i progetti di comunità realizzati nel mandato di Gennaro ci sono la cessione all’Università di Padova del complesso immobiliare Casa Lombardo-Miglioranza-Dalla Vecchia per le esigenze degli studenti, l’operazione con il Comune di Padova per tutelare l’area verde del Parco Iris, la filiera dell’abitare con l’innovativo progetto del Battisti 239 – Condominio Inclusivo a Padova in Via Cesare Battisti e, più recentemente, l’accordo con la Parrocchia di Vigodarzere per acquisire Casa Tescari e gli spazi annessi e ampliare la comunità alloggio per persone con disabilità.