Miss Italia Veneto a Solesino contro la violenza sulle donne

Il concorso più celebre d’Italia Miss Italia , giunto all’85ª edizione , arriva a Solesino per una serata indimenticabile . Oggi, sabato 13 luglio, nella splendida cornice di Piazza Martiri di Cefalonia , si terrà la selezione Miss Italia Veneto per eleggere “#MissSolesino 2024”. La serata sarà impreziosita dall’evento “Calici Sotto le Stelle” che prenderà il via alle 19 con una raffinata apericena con i piatti curati dal Ristorante Pizzeria Da Partenope. Una parte del ricavato della serata sarà devoluto al Centro Antiviolenza Donna di Solesino.

Durante la serata di sabato ci saranno momenti dedicati alla tragedia del femminicidio che purtroppo con sempre maggior frequenza colpisce la nostra società con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa piaga sociale. L’evento è curato dal Comune di Solesino con il coordinamento e la direzione artistica dell’agenzia modashow.it di Paola Rizzotti e lo spettacolo sarà presentato da Michele Cupitò. Questa serata “dedicata alla bellezza” oltre ad essere l’ennesima occasione per attirare nuovi turisti a Solesino ha lo scopo di sensibilizzare le donne , in particolare le più giovani , sul tema della violenza non solo fisica , ma psicologica , da parte di chi si mostra affettuoso o amico , ma che alla lunga può dimostrarsi aggressivo