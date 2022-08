Mister Italia 2022, anche due padovani tra i premiati

Si è svolta sabato sera alla discoteca Odissea di Spresiano (Treviso) una delle selezioni valide per il concorso di bellezza maschile Mister Italia. Sette erano i titoli in palio, al primo classificato Leonardo Piazza 23enne di Alpago (Belluno) è andata la fascia Mister Italia Odissea 2022. Alessandro Biasiolo di Campodarsegno invece è stato eletto Mister Eleganza World of Beauty. Alessandro è uno studente 17enne alto 181 con l’ambizione di diventare anatomopatologo, ha capelli castani e occhi marroni ed è del segno della bilancia. Si definisce determinato, solare e altruista. Lo sport che preferisce e che pratica è il ciclismo. La fascia Mister New Italy Wella, titolo riservato ai concorrenti di origini non italiane o miste che si piazzano nelle prime posizioni, è andato a Obaidou Sambare (in foto in basso), 21 enne che abita a Cittadella e che è di origini del Burkina Faso. Alto 180cm, capelli e occhi neri, è del segno della bilancia ed è un professionista nel settore dell’atletica leggera. La serata è stata condotta da Anna Manzon che ha presentato i concorrenti alla giuria e al pubblico in due uscite, la prima in casual e la seconda in costume da bagno.