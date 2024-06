Bici in sharing, Ridemovi riduce l'area operativa a Padova: è polemica

È stato uno degli argomenti più discussi del weekend in città. Anche perché è accaduto tutto all'improvviso: RodeMovi, società che da anni gestisce con successo (sono decine e decine di migliaia gli utenti iscritti) il servizio di noleggio di biciclette in sharing a Padova, ha ridotto a sorpresa l'area operativa in cui è possibile utilizzare i mezzi.

Una decisione che era stata evidentemente presa già da tempo, ma che è divenuta effettiva tra giovedì 13 e venerdì 14: basta infatti aprire l'app per notare come la zona in cui si può pedalare con le biciclette sia "muscolari" che elettriche si è rimpicciolita, danneggiando soprattutto chi abita nei quartieri esterni al centro storico. Alcuni dei quali limitrofi, quindi tutt'altro che distanti: se prima, giusto per fare un esempio, si poteva percorrere liberamente tutta via Montà o raggiungere lo stadio Euganeo parcheggiando i mezzi nell'area dedicata, ora entrambe le possibilità sono vietate, impedendo così a molti utenti di continuare a sfruttare a pieno l'utile servizio. La scelta di RideMovi, peraltro, non era stata comunicata a Palazzo Moroni, con l'amministrazione comunale rimasta a sua volta di stucco: l'assessore Andrea Ragona ha contattato l'azienda per trovare una soluzione, chiedendo che vengano quantomeno ripristinati i parcheggi dedicati lungo le principali arterie dei quartieri di Padova in attesa del nuovo bando per il servizio, che verrà pubblicato entro l'estate.