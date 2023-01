MoBike sulla pensilina, il disordine delle bici in sharing supera la fantasia

«Sarà stata la Befana o sarà un'opera d'arte moderna, sicuramente non deve essere stato facile parcheggiare così bene la bicicletta sopra la pensilina dei carrelli della spesa. Complimenti per la maestria...». E' l'ironica segnalazione del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Enrico Turrin. La possibilità di lasciare ovunque le biciclette in condivisione stavolta ha superato la fantasia, ma evidenzia come un problema reale ci sia.