Linee deviate e fermate soppresse: importanti modifiche per molte corse dei bus

Tripla importante modifica per la mobilità cittadina.

Via Tommaseo

Per effetto dell'ordinanza del Comune di Padova, da lunedì 23 agosto 2021 e fino al termine dei lavori verrà interdetto il traffico in via Tommaseo dal semaforo di via Gozzi fino alla rotatoria di via Tommaseo per tutte le linee urbane 3, 7, 9, 10, 14 e 15 e per le linee extraurbane Padova - Piove di Sacco, Padova - Este, Padova - Rovigo, Padova - Candiana - Agna, Padova - Bagnoli - Agna, Padova - Maserà - Due Carrare, Padova - Vigonovo - Sant'Angelo - Bojon, Padova - Strà, Padova - Piove - Corte - Rosara in arrivo all'autostazione/stazione provenienti da vIa Venezia, le quali effettueranno la seguente deviazione:

Da via Venezia - All'altezza della rotatoria del tribunale, svolta a destra in via Carlo Goldoni, alla rotatoria successiva a sinistra in Via della Pace per poi raggiungere l'autostazione/stazione.

Dall'autostazione/stazione per via Venezia - Normale percorso di linea.

Da via Gozzi - Deviazione per via Tommaseo, via C. Goldoni. Alla rotatoria successiva a sinistra in Via della Pace per poi raggiungere l 'autostazione l stazione.

Dall'autostazione/stazione per via Gozzi - Normale percorso di linea.

Fermate sospese: Tommaseo fr. Tribunale. Fermata sostitutiva: via della Pace (palina provvisoria fronte supermercato Coop).

Via Beato Pellegrino

A causa di lavori stradali da lunedì 23 agosto 2021 e fino al termine dei lavori verrà chiusa al traffico un tratto di via Beato Pellegrino. Pertanto tutte le corse delle linee urbane 9 e 11 e delle linee extraurbane S. Pietro in Gù - Camisano - Villafranca - Padova e Piazzola - Villafranca - Taggì - Padova effettueranno le seguenti deviazioni:

Da Montà - Alla rotatoria di via Beato Pellegrino si prosegue dritti in via Frà Paolo Sarpi. Dalla rotatoria di viale Codalunga, alla seconda rotatoria si svolterà a sinistra in via Giotto per riprendere il normale percorso di linea.

Da Padova - Percorso inverso.

Fermate sospese urbane: Beato Pellegrino Camerini Rossi, Beato Pellegrino 105, Beato Pellegrino 15, Piazza Mazzini 70. Fermate sostitutive urbane: Beato Pellegrino Porta Trento, Giotto 3

Piazzale Boschetti

A causa di lavori stradali in via Gozzi, da lunedì 23 agosto 2021 e fino al termine dei lavori viene temporaneamente sospesa la fermata denominata "Piazzale Boschetti" in direzione Ospedale. Fermata sostitutiva: via Morgagni 12 (urbana ed extraurbana). Interessate le linee urbane 9, 14 e 15 e le linee extraurbane Padova - Piove di Sacco, Padova - Este, Padova - Rovigo, Padova - Candiana - Agna, Padova - Bagnoli - Agna, Padova - Maserà - Due Carrare, Padova - Vigonovo - Sant'Angelo - Bojon, Padova - Strà, Padova - Piove - Corte - Rosara.