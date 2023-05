Mollicone in visita al Castello Carrarese: «La rigenerazione è una grande operazione culturale»

Questa mattina, 22 maggio, l’assessore alla cultura Andrea Colasio ha accompagnato il presidente della Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei Deputati, Federico Mollicone, in visita al Castello Carrarese. Il presidente della Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati commenta così la visita al Castello: «Una visita che conferma l’importanza dell’operazione culturale per la realizzazione del Museo del Design e del Museo del Trecento - evidenzia - ma soprattutto conferma l’importanza di completare i lavori e di valorizzare questa operazione di riqualificazione e riuso urbano. Come presidente di commissione mi attiverò presso i ministri Urso e Fitto, per quanto riguarda il Pnrr, così come con il ministro Sangiuliano per l’alto interesse culturale, perché ci sia uno sforzo comune su questo progetto, che potrebbe diventare anche un nuovo sito Unesco. Credo lo sforzo comune tra la Città di Padova, già impegnata nella riqualificazione di questo spazio, e i ministri interessati sia necessario anche nell’ottica di valorizzare il design italiano unito all’identità locale. È tra le linee di indirizzo di questa maggioranza di Governo e per questo abbiamo istituito il Ministero delle imprese e del Made in Italy, così come con il prossimo decreto introdurremo la Giornata degli inventori e del Made in Italy. Questa iniziativa padovana sintetizza in modo strategico la relazione tra l’identità antica e il futuro del design italiano. Mi hanno molto colpito la modernità della planimetria della parte ottocentesca della struttura, che con le sue sale in sequenza sembra già pensata per un museo, e le tracce del trecento e dei carraresi, che raccontano le radici di Padova. Questi elementi restituiscono la stratigrafia della storia padovana, che è anche vocazione per il futuro».

Colasio

L’assessore alla cultura del Comune di Padova Andrea Colasio dichiara: «Ringrazio il presidente Mollicone per la sua visita a Padova, significativa di un rapporto costruttivo tra forze di governo e la città. La sua presenza ci conforta ed evidenzia come la classe politica, bipartisan, riconosca l’importanza di questo progetto. Quella del Castello è una storia storia ormai ventennale che ha come obiettivo strategico quello di realizzare un grande Museo del Design, con spazi dedicati al Trecento e all’arte contemporanea. Si tratta di una grande operazione di politica culturale, di livello nazionale ed internazionale, che si affianca al sostegno e alla valorizzazione del nostro tessuto economico. Il nord est ha sempre lavorato e prodotto, ma non si è mai adeguatamente raccontato: il castello diverrà luogo quindi di autorappresentazione e di racconto di imprese e aziende che hanno fatto la storia. Con i primi stralci dei lavori e con i prossimi che andranno a bando abbiamo completato il lavoro di messa in sicurezza dell’edificio; in collaborazione con la Sovrintendenza abbiamo già realizzato il consolidamento dei solai e il restauro, ora vanno inseriti gli impianti tecnologici e i serramenti. Anche per via dell’aumento dei prezzi ci troviamo a dover recuperare circa sette milioni e mezzo, ed oggi abbiamo creato le condizioni per un dialogo con il Governo perché ci aiuti ad individuare la modalità migliore per reperire i fondi»