Il mondo del calcio in Duomo per l'ultimo saluto a Di Marzio

C'era una bella fetta di mondo del calcio in Duomo, per l'ultimo saluto a Gianni Di Marzio. Una carriera da allenatore prima, da dirigente poi, spesso ospite dei salotti televisivi per commentare partite e calciomercato.

Sul sagrato del Duomo protagonisti di un calcio che appare davvero lontano. Personaggi del calibro di Fulvio Collovati, Oscar Damiani, Walter Novellino, Domenico Di Carlo, Leonardo Semplici, Giuseppe Galderisi e tanti tra dirigenti e addetti ai lavori. Presente anche l'a. d. del Padova, Alessandra Bianchi, Ivone De Franceschi e molti altri. Poco dopo le 15 è arrivato il feretro accompagnato dai famigliari, con i figli e la moglie in prima fila. Presenti anche tanti volti di noti di Sky, dove appunto il figlio Gianluca si occupa di calciomercato.