Il mondo della musica e l'università piangono la scomparsa del maestro Franco Nesti

È mancato nella notte Franco Nesti, nella sua amatissima Cutigliano nell'appennino pistoiese. Musicista apprezzatissimo, contrabbassista, cantante, arrangiatore e direttore d'orchestra. Toscano di nascita ma da molti anni viveva a Padova dove tra le tante attività ha diretto la Big band dell'Università di Padova.

Una morte improvvisa, sopravvenuta nella notta, che lascia un grande vuoto, come testimoniato dai tanti messaggi di cordoglio, stima e affetto nei confronti del maestro Franco Nesti. Ha collaborato con eccellenze del panorama mondiale del jazz, quali Harry “Sweets” Edison, Benny Golson, Tony Scott, Eddie “Lockjaw” Davis, Enrico Rava, Massimo Urbani, Bobby Durham, Stefano Bollani e tantissimi altri. Ha partecipato a numerose rassegne e festival di jazz in Italia e in Europa. Ha registrato come side-man una trentina fra vinili e CD. Come leader ha realizzato tre incisioni a proprio nome: “Cromatos”, Versus” e “New York – Rio andata e ritorno”.