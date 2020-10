Qualità dell'aria, i risultati della campagna di monitoraggio Arpav ad Albignasego

La campagna di monitoraggio della qualità dell'aria Arpav si è svolta ad Albignasego in via Donatello dal 3 ottobre al 22 novembre e 2019 e dal 23 aprile all'11 giugno 2020 in una zona di fondo urbano vicina all’Ipercity, a 130 m circa Sud-Est rispetto alla Strada Battaglia.

I risultati

Dalle misure effettuate emerge che i parametri critici sono gli stessi che meritano particolare attenzione a livello provinciale: l’ozono nel periodo estivo, le polveri fini PM10 e il benzo(a)pirene, specie nel periodo invernale. Gli altri inquinanti misurati, quali il monossido di carbonio, il biossido di zolfo, il benzene e il biossido di azoto, risultano sempre entro i limiti di legge. Nel corso della campagna di misura complessiva le condizioni meteorologiche sono state generalmente favorevoli alla deposizione o alla dispersione degli inquinanti.

La relazione

La relazione completa è disponibile a questo link.