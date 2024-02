Monitoraggio cavalcavia sulla A13: anticipate ispezioni e chiusure temporanee

Sono state anticipate a questa sera, sulla A13 Bologna-Padova, le operazioni per consentire attività di ispezione cavalcavia. In programma per domani e giovedì, si è deciso di aggiungere al calendario dei lavori, anche la data di questa sera, per rendere più efficace l'operazione che da mesi sta impegnando tecnici e dirigenti di Autostrade per l'Italia.

Dalle 22:00, infatti, di martedì 6, alle 6:00 di mercoledì 7 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento Diramazione Padova sud e Terme Euganee, verso Bologna.Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l'area di servizio "San Pelagio ovest", situata nel suddetto tratto. In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria utilizzando la SS16, da via Mincana, ed entrare sulla A13 alla stazione di Terme Euganee.