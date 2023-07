Monitoraggio e lotta agli incendi boschivi: la Protezione Civile di Padova in trasferta in Puglia

I volontari del gruppo provinciale di Protezione civile di Padova sono partiti la scorsa settimana alla volta di San Giovanni Rotondo (FG), assieme ad altri volontari della regione Veneto nell’ambito di una missione nata dalla collaborazione della Regione Veneto con la Regione Puglia per le attività di monitoraggio e lotta agli incendi boschivi, patrocinata dal dipartimento nazionale della Protezione Civile.

I volontari del gruppo provinciale, per questo “gemellaggio” con la Puglia, hanno messo a disposizione un automezzo pesante, con rimorchio, idoneo al trasporto dei mezzi antincendio, per poi rientrare con i propri mezzi nella giornata di domenica; i volontari AIB saranno organizzati in Puglia in turni fino a ferragosto, sotto il coordinamento della Regione Veneto. La Consigliera alla Protezione civile, Daniela Bordin, così commenta: «Dopo l’impegno nell’alluvione in Emilia-Romagna, oltre al lavoro messo in campo durante i vari fenomeni atmosferici che hanno purtroppo colpito il nostro territorio nei giorni scorsi, il gruppo provinciale volontario conferma la propria competenza e capacità nell’aiuto alle popolazioni, che riguarda le emergenze del nostro clima, in questo caso l’estrema siccità e il conseguente aumento della probabilità di incendi. Un plauso va davvero all’impegno di questi volontari e di tutti volontari di Protezione civile del nostro territorio».