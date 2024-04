«Il monologo di Scurati? Lo leggiamo noi»: l'iniziativa degli studenti padovani per il 25 aprile

Nella mattinata di ieri, lunedì 21 aprile, nelle scuole superiori di Padova gli studenti della Rete degli Studenti Medi hanno chiesto ai loro docenti di poter leggere ai compagni in classe il monologo che Antonio Scurati avrebbe dovuto leggere in vista del 25 aprile.

Scuole superiori

Una chiara presa di posizione, quella arrivata dagli studenti del Padovano: «È chiara ormai da tempo l’intenzione della maggioranza di governo di non volere parlare di antifascismo, ora però ha cominciato a imporre anche ai media di non parlarne e questo, come studenti, ci preoccupa davvero molto» dichiara Anita Caiaffa del liceo Cornaro. Afferma invece Sophie Volpato, della Rete degli Studenti Medi: «Il pericolo censura e il controllo dell’informazione non è una nostra invenzione ma è oramai una paura diffusa e riconosciuta sempre di più dai cittadini e soprattutto dai professionisti dell’informazione che hanno denunciato in più comunicati durante i telegiornali di non voler trasformare la Rai nel megafono del Governo. Leggere quel discorso nelle classi ha avuto una doppia funzione: da prima quella di portare i nostri coetanei a riflettere sull’antifascismo e sui valori della nostra costituzione, e poi di farci interrogare su quanto dei diritti inalienabili e che diamo per scontati come la libertà di informazione siamo tutt’altro che tutelati nel momento in cui non vengono difesi quotidianamente dai cittadini. Ci schieriamo al fianco dei giornalisti Rai che hanno lanciato uno sciopero di 5 giorni e ci prepariamo a vivere insieme un 25 Aprile pregno di senso civico e memoria storica, perché la parola antifascismo fa paura solo a chi con la storia del nostro paese non ha ancora fatto i conti».

Università

Anche gli studenti universitari hanno preso posizione contro la censura e il controllo dell'informazione, leggendo oggi pomeriggio in aula Nievo di Palazzo Bo il discorso di Scurati.