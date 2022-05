Monopattini, istruzioni per l'uso: un'intera giornata all'Università per conoscerli meglio

Dallo scorso marzo l'ateneo di Padova ha stipulato alcune convenzioni in ambito di mobilità sostenibile, tra le quali quella con Dott, riservando a tutta la comunità accademica uno sconto speciale per l'utilizzo dei monopattini elettrici.

Monopattini

Domani, martedì 24 maggio, dalle ore 11 fino a sera si potrà conoscere più approfonditamente il sistema di trasporto con monopattino e le sue regole al complesso Beato Pellegrino, con ingresso da via Beato Pellegrino 32 a Padova: da come usufruire degli sconti riservati alla comunità accademica a come imparare ad usare i mezzi correttamente e in sicurezza. Tutti i monopattini sono dotati di rilevamento satellitare che previene i furti e allo stesso tempo controlla la velocità del mezzo rallentandola nelle aree pedonali e inibisce il termine del noleggio nelle zone in cui è vietato il parcheggio. Fondamentale è, per tutti, conoscere le regole di comportamento e guida, che sembrano scontate, ma non lo sono: dall’avere almeno 18 anni al rispetto delle norme del codice della strada, dal parcheggio senza intralciare la circolazione al divieto di transito lungo le strade extraurbane principali e secondarie, lungo le corsie veicolari della tangenziale, sulle rampe, le rotatorie e gli svincoli di ingresso e uscita. Ancora limitazioni sulle strade urbane all’interno del centro abitato in cui il limite di velocità è superiore a 50 km/h, all’interno dell’area esclusivamente pedonale del "Liston”, dove già vige il divieto di circolazione permanente delle biciclette, e all’interno della Zip. È poi tassativamente vietato attraversare le rotaie del tram a bordo del monopattino, così come è vietato percorrere le carreggiate riservate al tram, come transitare sotto i portici e sui marciapiedi, mentre nelle altre aree esclusivamente pedonali dove è consentito il transito alle bici, il monopattino non può superare la velocità di 6 km/h.

Dati

Prenderà parte all’evento in mattinata anche l’assessore alla Mobilità Andrea Ragona. Per l’intera giornata Vittorio Gattari, Public Policy Manager di Dott, sarà a disposizione per interviste e approfondimenti sul servizio. Sarà anche possibile effettuare il test ride dei mezzi. La collaborazione tra Dott e l'Università di Padova nasce dalla convenzione stipulata lo scorso marzo per promuovere la micromobilità urbana verso l’intera comunità accademica. In pochi mesi, si contano già più di 1.000 iscritti e circa 5.000 noleggi effettuati con i codici sconto rilasciati, segno che gli studenti rappresentano una parte importante della user base cittadina.