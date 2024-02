Blitz di "Dossoman" nella Bassa, i rallentatori verranno subito rimontati

Dopo "Fleximan" era arrivato anche "Dossoman". Al pari di quanto accaduto a Carceri, tuttavia, anche i suoi atti vandalici hanno avuto vita breve: saranno montati nella giornata di oggi, lunedì 19 febbraio, i tre dossi che erano stati rimossi da ignoti nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 febbraio tra via Argine e via Ferraresi a Casale di Scodosia.

Dossi

I vandali hanno agito in piena notte, approfittando della fitta nebbia che circondava l'intera zona, poco illuminata e priva di telecamere di videosorveglianza: con ogni probabilità i rallentatori artificiali sono stati rimossi utilizzando un semplice avvitatore a batteria, con i pezzi dei dossi che sono stati poi in parte abbandonati a bordo strada e in parte gettati nel fossato adiacente. Peraltro rendendo il passaggio sulle vie ancor più pericoloso: sull'asfalto sono infatti rimaste sporgenti alcune viti di fissaggio. Nella giornata odierna, come detto, la situazione tornerà alla normalità.