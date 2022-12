Montegrande di Rovolon premiato per i suoi 50 anni di attività

Consiglio del mandamento di Abano Terme in “trasferta” sui colli e precisamente al ristorante Montegrande di Rovolon per il consueto giro d’orizzonte sulle problematiche delle categorie e dei singoli comuni. A dettare la location però è stata la consegna, da parte dell’Ascom Confcommercio a Silvano ed Elena Cristofanon, titolari del “Montegrande”, della targa che celebra i 50 anni di un’attività di ristorazione che per qualità e cortesia ha superato i confini provinciali. Alla consegna del riconoscimento erano presenti, oltre al presidente mandamentale Claudio Lazzarini e al segretario Dino Marchioro, i consiglieri Enrico Piccolo, Giancarlo Reverenna, Simone Tasinato, Natalino Trevisan, Liana Bortoluzzi, Marta De Zanetti, Aldo Diaferio, Daniele Beghin ed Emanuele Zancan. Una compagine consiliare della quale fa parte la stessa Elena Cristofanon, peraltro già presidente di Terziario Donna Ascom Confcommercio Padova.