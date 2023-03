Al via il bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale

E' aperto il bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel comune di Montegrotto Terme. Possono presentare la richiesta di alloggio tutti i cittadini residenti in Veneto da almeno cinque anni. Le abitazioni disponibili verranno assegnate in base a una graduatoria stilata su un punteggio definito dalla legge regionale e sul quale l’amministrazione comunale ha la facoltà di aggiungere ulteriori punti in base a un criterio definito localmente. La scelta dell’amministrazione sampietrina è quella di dare priorità alle persone o nuclei familiari già seguiti nel tempo dai servizi sociali e che non sono riusciti negli anni a trovare una sistemazione abitativa. Le domande dovranno essere presentate online entro le ore 12:00 del 6 APRILE 2023, mediante la procedura informatica presente nel portale https://erp.regione.veneto.it

Parla il vicesindaco

«Per affrontare la questione delle emergenze abitative, in questi anni - ha riferito il vicesindaco di Montegrotto Terme Elisabetta Roetta - abbiamo messo in campo diverse azioni: la sistemazione dei due appartamenti sopra il comando della Polizia Locale e la ristrutturazione dell’ex casa della Protezione civile ora Casa del sole, destinata a un progetto di cohusing, solo per citarne alcune. Siamo inoltre attivamente impegnati a fornire gli strumenti per superare le logiche dell’emergenza costruendo dei percorsi assieme alle persone. Ci auguriamo che anche da parte di Ater ci possa essere una maggiore attenzione verso il nostro territorio. Alcuni alloggi non possono essere assegnati perché in attesa di manutenzione da parte dell’azienda ormai da anni».