Proseguono i lavori per il viale della stazione: «Niente contributi a fondo perduto»

Proseguono a Montegrotto Terme i lavori per il nuovo viale Stazione, a lungo rimandati anche per le richieste dei commercianti di non interferire con l’alta stagione. Il cantiere ora attivo crea disagi purtroppo non evitabili a cittadini e attività economiche. «Ci è giunta - commenta il sindaco Riccardo Mortandello - una petizione firmata da attività che richiedono contributi. Posto che i lavori quando saranno terminati, produrranno per tutti un innegabile beneficio, non abbiamo in previsione di erogare ora contributi a fondo perduto. Ovviamente le attività alle quali è stata effettivamente tolta la possibilità di usufruire pienamente dell’occupazione del suolo, non pagheranno una percentuale della relativa tariffa. Altri eventuali sgravi saranno valutati alla fine dei lavori, comprovando le reali ricadute negative e solo per le attività che dimostreranno di avere subite. La petizione arrivata in Comune contiene anche firme da parte di attività che non sono coinvolte nel cantiere».

Il cantiere

«In generale - aggiunge il sindaco - spiace che un cantiere importante sia oggetti di strumentalizzazione politica alla quale ci sottraiamo senza indugi». Per quanto riguarda il cantiere, in queste prime settimane, è stato fresato il manto di asfalto nel primo tratto e sono stati rimossi i parapetti metallici, la segnaletica verticale, i cestini, le panchine, le cordonate in trachite e i pali dell’illuminazione pubblica. Sono state inoltre demolite la muretta di contenimento del tratto camminamento sopraelevato e del tratto degli scavi archeologici e la pavimentazione pedonale. Per garantire la sicurezza, il cantiere è stato recintato con barriere metalliche ed è stato realizzato un passaggio pedonale con cicli a mano verso il lato sud di Viale Stazione nel tratto interessato dalle lavorazioni con un’illuminazione ausiliaria in modo da renderlo accessibile il passaggio pedonale anche durante le ore notturne.