Montegrotto Terme: nuova bretella ciclopedonale lungo via Roma

Continua l’operazione decoro a Montegrotto Terme con interventi di riqualificazione della zona tra via Vivaldi e via Roma. Il marciapiede lungo via Roma, nel tratto tra via Vivaldi e via Siesalunga è stato riasfaltato e trasformato in pista ciclopedonale, adatta anche alle carrozzine. L’intervento di fatto collega due tratti di pista ciclabile sino ad ora scollegati.

Luci

Sono stati inoltre installati i nuovi lampioni sul lato destro del marciapiede di via Roma, dove mancavano, ed è stata risistemata la fontana del complesso Dedalo, dove sono anche state sostituite le panchine.

Decoro e sicurezza

Si tratta di interventi per il decoro e per la sicurezza. Il prossimo intervento per i percorsi ciclopedonali riguarderà via Claudiana, di fronte alle scuole medie Vivaldi, dove il marciapiede sul lato destro sarà trasformato in pista ciclopedonale, lo stesso verrà fatto su via Campagna bassa in corrispondenza con l’uscita del patronato fino a via Mezzavia dove verranno realizzati i pezzi di pista ciclabile mancante. L’obiettivo in questo caso è il miglioramento della sicurezza dei ragazzi che che frequentano le scuole o il patronato e in generale di tutti coloro che usano la biciclette.

