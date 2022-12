Montegrotto Terme: rivoluzione in centro, via il traffico di attraversamento da piazza Roma

Liberare il centro di Montegrotto Terme dal traffico di attraversamento. È questo l’obiettivo della giunta sampietrina che con un’ordinanza firmata dalla comandante della polizia locale, Cristina Moro, dà il via al primo step della rivoluzione che nei prossimi anni darà a piazza Roma un volto completamente nuovo. L’ordinanza, operativa da quando sarà posizionata la segnaletica, nel corso del mese di gennaio 2023, in sostanza vieta l’accesso in piazza Roma provenendo da via dei Colli. L’obiettivo della rivoluzione è decongestionare da un punto nevralgico della traffico, per la salvaguardia dei pedoni, per evitare incidenti stradali, per la tranquillità degli ospiti degli alberghi. «Vanno fatte scelte, anche radicali se necessario. Dobbiamo chiederci se vogliamo che il nostro centro cittadino sia identificato come una tangenziale oppure come la piazza di una città turistica» dice il sindaco Riccardo Mortandello .

Ordinanza

L’ordinanza, che al momento è sperimentale, nasce per dare risposta a una serie di problemi: «Assistiamo - spiega il sindaco - ogni giorno un aumento preoccupante del traffico sulla direttrice che da via dei Colli arriva in piazza Roma per svoltare poi a destra verso viale della Stazione. Soprattutto in alcune fasce orarie, il traffico è talmente elevato non solo non è garantita la sicurezza dei pedoni, ma si rischiano anche incidenti tra le auto. Capita anche che chi proviene da via dei Colli interpreti in senso contrario l'accesso su viale Stazione. Da tempo gli albergatori che si affacciano su via dei Colli ci hanno informati della loro difficoltà ad affittare stanze che danno su quella strada per la rumorosità del traffico. E infine c’è il problema dei parcheggi: ci si trova sempre ingolfati da auto che sostano in maniera completamente non idonea, anche su stalli dove dovrebbero parcheggiare le macchine a servizio dell'amministrazione comunale, da parte di persone che vanno a comprare i biglietti per le piscine degli alberghi della zona. Anche dai residenti di via Castello riceviamo spesso segnalazioni per il disagio di non riuscire a uscire di casa perché trovano auto parcheggiate davanti ai loro carrai».

Doppio senso

Con l’entrata in vigore della nuova ordinanza provenendo da via Catajo verso via dei Colli ci sarà un doppio senso fino al parcheggio pubblico a servizio dell'hotel Petrarca. Non si potrà però più accedere a Piazza Roma provenendo da via dei Colli. Si potrà solo uscire da piazza Roma direzione via dei Colli e Turri. Nel lato sinistro della carreggiata verranno allestiti con segnaletica orizzontale oltre trenta parcheggi a supporto delle attività alberghiere, delle piscine e tante attività commerciali di Piazza Roma. Alcuni stalli avranno il disco orario, altri saranno liberi. L'accesso a via Castello da viale Stazione/piazza Roma sarà consentito solo per chi deve usufruire degli alberghi o degli esercizi commerciali di quella via.

Traffico

Dalla tangenziale ovest (viale della Croce Rossa) sarà possibile l’ingresso su via Castello senza limitazioni l’accesso fino a via Giovanni XXIII dove si potrà svoltare a destra per accedere al parcheggio del cimitero e quindi usufruire dei servizi cimiteriali. Sarà invece precluso l'ingresso da via Castello intersezione con via Giovanni XXIII fino a Piazza Roma per tutti coloro che non siano residenti o non debbano andare nelle attività produttive di via Castello. «Intendiamo - spiega il sindaco - in questo modo preservare via Castello dal traffico di attraversamento, tutelando nel contempo le attività economiche che vi hanno sede».

Primo step

«La rivoluzione del traffico - annuncia Mortandello - è un primo step a cui ne seguiranno altri più ampi con l'obiettivo è liberare il traffico di attraversamento dal centro di Montegrotto Terme. Si procederà in futuro anche all’allargamento di piazza Roma verso la zona cosiddetta area Svec da poco acquisita da un albergatore con quale stiamo interloquendo per convincerlo a spostare posteriormente la strada che attualmente si trova frontalmente. Non so se ci riusciremo, ma la nostra vuole essere una rigenerazione urbanistica di lungo respiro». È in programma prima di fine anno un incontro con i residenti e le attività produttive dell’ambito per spiegare la modifica che al momento è temporanea