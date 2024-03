Viale Stazione e via Roma, accelerata ai cantieri

Proseguono a ritmo serrato i lavori per il rinnovo di viale Stazione nel centro di Montegrotto Terme. Dopo il completamento dei lavori di rilievo sui ritrovamenti emersi durante gli scavi, la ditta responsabile dell'appalto ha proceduto, nelle ultime settimane, con gli scavi per individuare i sottoservizi esistenti. Inoltre, sono stati eseguiti interventi sul percorso pedonale rialzato, compresi scavi, getto del magrone, armamento, getto delle fondamenta e riempimenti.

Etra ha effettuato interventi di ripristino, adeguamento e sostituzione di tratti e allacci fognari; Italgas ha proceduto con operazioni di rilevamento, integrazione e ripristino della linea esistente; Telecom ha predisposto una nuova tubazione per la rete dati e telefonica, con l'installazione di una nuova colonna-armadio; infine, Fastweb ha realizzato la deviazione della linea di viale Stazione tramite via San Mauro.

Nel cantiere di via Roma, sono state abbattute le alberature e rimosse le ceppaie. Inoltre, sono stati rimossi cartelli pubblicitari, cordonate e recinzioni in via Flacco, insieme alla rimozione del massetto in calcestruzzo presente in alcuni tratti. Successivamente, è stata posata una nuova cordonata in calcestruzzo e è stata preparata la posa della nuova recinzione nel tratto di via Flacco. Lungo via Roma, è stato installato un nuovo punto luce. Nei prossimi giorni, verrà chiuso il vecchio ingresso dello Sporting e sarà realizzato un nuovo ingresso per il campeggio, in collaborazione con i proprietari privati dell'area. Dopo la posa della cordonata, i lavori proseguiranno lungo via Flacco con la realizzazione del binder, lo strato intermedio della strada asfaltata, su cui verrà successivamente posato il manto.