Via i mezzi pesanti dal centro storico: ecco 4 varchi elettronici

Una Ztl in tutto il centro di Montegrotto Terme che impedirà ai mezzi pesanti (pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate) di attraversare il centro Montegrotto Terme, se non per le operazioni di carico e scarico. Lo ha deciso la giunta sampietrina che ha approvato l’acquisto e l’installazione di 4 nuovi varchi elettronici per i principali punti di accesso al centro cittadino.

Gli obiettivi

Obiettivo della rivoluzione è evitare che i mezzi pesanti, soprattutto quelli provenienti da nord, ossia dalla tangenziale ovest di Padova, destinati alla zona industriale e artigianale di via Caposeda, attraversino il centro cittadino e di convogliare invece il traffico pesante sull’itinerario SR47/SS16/circonvallazione ovest di Montegrotto Terme, e di impedire la percorrenza della centrale via Roma interdicendo l’utilizzo sia della direttissima per Abano e sia della via Romana Aponense.

Riferisce il sindaco

«Il Piano generale del traffico urbano (PGTU) - ha detto il sindaco Riccardo Mortandello - indica che Via Roma è tra le strade più congestionate, nonché una delle principali fonti di inquinamento acustico e atmosferico per il territorio comunale. È tra le strade più pericolose per numero e gravità degli incidenti. Su via Roma e via Caposeda vengono segnalate spesso velocità elevate, attraversamento improprio di mezzi pesanti in via Roma e rumore prodotto dai mezzi pesanti in transito di notte in via Caposeda. La situazione così com’è - ha puntualizzato il primo cittadino - è pericolosa per i cittadini, in particolare per i ragazzini che quotidianamente passano via Roma per accedere alla laterale di via Flavia che conduce al nuovo ingresso della scuola media Vivaldi e completamente inadatta a una città che ha nel turismo della salute la propria principale vocazione»

I nuovi varchi

I nuovi varchi saranno installati nei seguenti punti: corso delle Terme, nei pressi del civico 169 (provenendo dall'intersezione/rotatoria al confine con Abano Terme in direzione del centro di Montegrotto Terme); via Caposeda, nei pressi dell'attraversamento pedonale dell'anello ciclabile dei Colli Euganei (provenendo da Torreglia in direzione del centro di Montegrotto Terme): via Campagna Bassa, nei pressi del civico 46 (provenendo da Via Mezzavia in direzione di Via Campagna Bassa); via Roma, nei pressi del civico 117 (provenendo da Padova in direzione del centro di Montegrotto Terme).

Un test preliminare

«Nell’ottobre dell’anno scorso - ha detto l’assessore Luca Fanton - abbiamo condotto un test preliminare di monitoraggio posizionando un varco elettronico temporaneo e abbiamo osservato una media di un centinaio di transiti di mezzi pesanti al giorno. Abbiamo preso spunto dall'esperienza di altri Comuni come Padova, Carmignano di Brenta e Battaglia Terme, decidendo di limitare l'afflusso del traffico pesante all'interno del centro abitato che verrà consentito ai soli mezzi che si devono recare in centro per operazioni di carico e scarico merci. I varchi elettronici si sono dimostrati efficaci in questo senso. Per il Comune si tratta di un investimento oneroso, ma crediamo che sia un passo necessario per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini e dei turisti».