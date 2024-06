Domenica la visita del vescovo Cipolla a Montegrotto

Il Sindaco di Montegrotto Terme Riccardo Mortandello saluterà domenica mattina alle 10 in piazza Roma il vescovo di Padova Claudio Cipolla in visita pastorale alla comunità che in questi giorni è in festa per celebrare i i trecento anni dell'antica pieve parrocchiale, l'attuale oratorio della Madonna Nera, i settant'anni del Duomo e il cinquantesimo anniversario dell’ordinazione del parroco, don Roberto Bicciato.

«Ogni anniversario - dice il sindaco - è una festa di ricordi e di persone che hanno contribuito a scrivere gli eventi della comunità. A questi importanti anniversari abbiamo dedicato quest’anno il calendario di Montegrotto Terme dando anche nuova vita alle foto storiche che abbiamo raccolto nelle case dei nostri concittadini». Un elogo particolare a Don Bicciato, da parte del primo cittadino. «Un grazie particolare - aggiunge Mortandello - va Don Roberto che è un.ì punto di riferimento importantissimo per tutta la comunità e per me personalmente. Una persona che cerca sempre di costruire ponti per il dialogo, con cui si collabora molto bene sempre nel rispetto dei ruoli reciproci».