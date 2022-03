Da Montegrotto un carico di aiuti per gli sfollati ucraini

L’associazione L’orto di Marco, la società Calcio Montegrotto e l’amministrazione comunale di Montegrotto Terme organizzano una raccolta di beni da destinare alla popolazione ucraina colpita dalla guerra. Il materiale verrà portato direttamente in Polonia da alcuni volontari la settimana prossima.

Donazioni e accoglienza

Cibo in scatola, materiale sanitario e prodotti per l’igiene, possono essere consegnati sabato pomeriggio e domenica mattina presso i campi sportivi dei via Del santo oppure lunedì e martedì in municipio. Attraverso il consolato ucraino sono già stati individuati alcuni profughi ucraini che verranno portati in Italia dai volontari e che saranno ospitati da alcuni cittadini che hanno dato disponibilità per l’accoglienza.

Comune

«Abbiamo già incontrato molti dei profughi già arrivati a Montegrotto Terme che hanno trovato ospitalità presso parenti già residenti qui da noi – spiegano il sindaco Riccardo Mortandello e la sua vice Elisabetta Roetta - e a loro abbiamo assicurato il nostro aiuto e sostegno con il banco di solidarietà alimentare e il punto di distribuzione abiti usati. Stiamo pensando di organizzare dei corsi di italiano per i bambini e gli adulti affinché possano ambientarsi più facilmente. Ringrazio tutti i cittadini che hanno già dato la propria disponibilità a fornire aiuti concreti alla popolazione ucraina in difficoltà».